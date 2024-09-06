«Саш, а у тебя нет методичек Сороса и других вражеских организаций?» В американском суде опубликовали переписку Александра Ионова (это он писал доносы на «Медузу» и другие независимые СМИ) с кураторами из ФСБ

Суд в США в рамках рассмотрения дела против российского провластного активиста Александра Ионова опубликовал его переписку с сотрудниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Об этом пишет «Радио Свобода».

Власти США обвиняют Ионова в ведении кампании влияния в интересах РФ, включающей вмешательство в выборы и вербовку американских граждан. Официальные обвинения активисту были предъявлены в апреле, а 3 сентября состоялось первое заседание суда в рамках рассмотрения дела по существу. Ионову грозит до пяти лет лишения свободы, его судят заочно — активист находится в России.

Из опубликованных материалов следует, что Ионов сотрудничал с ФСБ как минимум с 2013 года. Независимые журналисты ранее подозревали, что он работает на ведомство, но сам он утверждал, что лишь организовывает для ФСБ ветеранские мероприятия. Откуда суд получил эту переписку, не уточняется.

Тексты переписки, как отмечает «Радио Свобода», «проливают свет на манеру общения сотрудников спецслужб, их образ жизни и отношения со своим подопечным». Вот некоторые из этих сообщений (орфография сохранена).

О том, как курируется деятельность. Июнь 2018 года

Ионов. Вчера накрыли одну секту

Ионов. Мы туда свозили камеры

. Тебя просил?

Ионов. Неа

Ионов. Алексей

Ионов. Я попросил РТ туда выехать

Попов. Больше ничего не делай без меня или АБ

Ионов. Почему

Ионов. Думаешь как с родченковым может быть?

Попов. Потому что за работу с тобой отвечают только я. АБ осуществляет общее руководство. Остальные тебе никто.

Попов. Я просил только консультировать Лешу по отчету.

Ионов. Ну хорошо

Попов. Это важные внутренние формальности. Не нарушай этого плз. Это может иметь серьезные последствия.

Ионов. По вам Властелин колец плачет.

Ионов. Чистые орки.

Ионов. Я думаю, Леша мог с АБ согласовать. <…>. У вас там анархия.

Попов. В том-то и дело, что у нас система.

Об антивоенных акциях. 24 февраля 2022 года (первый день вторжения РФ в Украину)

Ионов. Не дали тебе поспать

. Привет! Да не, мы в штатном

Висторопский. Ахахах

Ионов. Доброе утро)

Ионов. Ужас

Ионов. Правозащитница Марина Литвинович призвала всех противников военной операции в Донбассе выйти в центры своих городов в 19:00, чтобы выразить свой протест <…>.

Висторопский. Ваша же она?

Ионов. Не наша

Ионов. Совсем не наша

Ионов. И совсем плохая женщина

Висторопский. Все, почитал

Висторопский. Принял, спасибо

О «нежелательных» организациях. 24 февраля 2022 года

Ионов. По нежелательным

Висторовский. Решение есть

Висторовский. Ждем только

<…>

Ионов. Что то тишина

Ионов. Ждем

Ионов. Все ждут

<…>

Висторовский. Ток вот вопрос, чет JDN признали, а OCCRP нет. Но у наших убеждение, что OCCRP входит в JDN

Ионов. Все правильно

Ионов. Мы так и просили

Висторовский. Ну и отлично тогда

Ионов. JDN это и есть occrp

Ионов. Документ сегодня делать?)

Ионов. Он там нужен кому то ?))))

Висторовский. Ахаха, нужен конечно

Ионов. Вот блин)

О грантах. Июнь 2018 года

Егор Попов. Пришли мне проект ДН, который ты в прошлом году отправлял в ФПГ

Ионов. И зачем?

Попов. Значит пришли проект, чтобы мы предварительно согласовали грант. Не переживай, если получим, то будут у тебя свободные средства.

О деньгах. Июнь 2019 года

. Я в ахуе от такой организации процессов.

Ионов. Поздравляю, ты очнулся.

Митягин. Да я уже давно проснулся, года три как. Но семью кормить надо и до пенсии 4 года.

Ионов. Мне до пенсии еще 30. Поэтому мне хуже.

Митягин. Вот поэтому я и терплю) И утешаю себя тем, что мне-то 4 года всего)

О «вражеских» методичках. 6 июня 2019 года (в этот день задержали )

Попов. Саш, а у тебя нет методичек Сороса, NED, USAID, «Открытое общество» и пр. вражеских организаций о разжигании протестных настроений в РФ, выражения недовольства властью, организации протестов, митингов и тп.? Можно из старого, 90-е, 00-е и н. в. Посмотри, плз, нам край завтра нужно

<…>

Попов: Саш, а методички?

Ионов: Я их запросил. Пока тишина. Я сейчас в МИДе.

Попов: У Сороса?)))

Ионов: Ага.

Кто такой Александр Ионов

Познакомьтесь с Александром Ионовым — человеком, который написал донос на «Медузу», потребовав признать ее «иностранным агентом» Вам понравится его увлекательная биография

Кто такой Александр Ионов

Познакомьтесь с Александром Ионовым — человеком, который написал донос на «Медузу», потребовав признать ее «иностранным агентом» Вам понравится его увлекательная биография