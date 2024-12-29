В Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения «боинга» Jeju Air. В катастрофе погибли 179 человек
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил 29 декабря семидневный траур в стране в связи с катастрофой пассажирского самолета в городе Муан.
«Боинг» авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. При посадке у лайнера не были выпущены шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся.
На борту «боинга» находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. За исключением двух граждан Таиланда все находившиеся на борту были гражданами Южной Кореи. В катастрофе выжили двое. 179 человек погибли.
Это авиакастрофа с наибольшим количеством жертв на территории Южной Кореи и третья по числу погибших среди южнокорейских авиакомпаний, отмечает «Рёнхап».
В 1983 году советский истребитель сбил самолет Korean Air, залетевший в воздушное пространство СССР, в результате чего погибли 269 человек на борту лайнера. В 1997 году самолет Korean Air потерпел крушение на Гуаме, тогда погибли 225 человек.
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