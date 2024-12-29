Кировский районный суд Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней ученице восьмого класса местного образовательного центра Еве Багровой.

По данным пресс-службы городских судов, она подозревается в публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК, наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы от двух до пяти лет). Школьница просила назначить ей домашний арест.

«Ева Багрова — это девушка, которая повесила фото террористов на школьный стенд», — заявили в суде.

Еву Багрову задержали после того, как 26 декабря в образовательном центре на стенде «Информация инспектора ОДН» повесили фотографии основателя «Русского добровольческого корпуса» ( ) Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкина. К обоим снимкам были добавлены подписи «заслуженный герой России». В российско-украинской войне РДК воюет на стороне Украины.

Изначально после инцидента в школе полицейские задержали заместителя директора по воспитательной работе, но та отрицала свою причастность к произошедшему.

Денис Капустин и Алексей Левкин заочно арестованы в России по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Они внесены в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Основатель РДК дважды заочно осужден в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины.