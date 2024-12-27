В Петербурге на школьном стенде повесили фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» с подписью «герои России»
В Петербурге в одну из местных школ вызвали полицию после того, как там в холле обнаружили фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» (РДК), воюющих на стороне ВСУ, сообщает «Фонтанка».
Издание пишет, что инцидент произошел днем 26 декабря, но не уточняет, в какой школе именно.
Фотографии основателя РДК Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкина повесили на стенде «Информация инспектора ОДН» на третьем этаже. К обоим снимкам были добавлены подписи «герой России».
После инцидента полицейские задержали заместителя директора школы по воспитательной работе, но она категорически отрицает свою причастность к произошедшему, пишет «Фонтанка».
Полиция ведет поиски тех, кто распечатал и вывесил фото в школе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об «оправдании терроризма».
Денис Капустин и Алексей Левкин заочно арестованы в России по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Они внесены в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Основатель РДК дважды заочно осужден в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины (в том числе за вторжение в Брянскую область в марте 2023 года).
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