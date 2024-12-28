«Фонтанка»: в Петербурге задержали восьмиклассницу из-за фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» на школьном стенде

Сотрудники полиции задержали в Выборгском районе города 16-летнюю ученицу восьмого класса. Она учится в образовательном центре Кировского района, где 26 декабря появились фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» ( ), воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, фотографии на школьном стенде вывесила задержанная ученица.

«Фонтанка» утверждает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Ночь подросток провела в изоляторе временного содержания, отмечает издание.

Фотографии основателя РДК Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкина повесили на стенде «Информация инспектора ОДН» 26 декабря. К обоим снимкам были добавлены подписи «герой России». После инцидента полицейские задержали заместителя директора школы по воспитательной работе, но она отрицала свою причастность к произошедшему.

Денис Капустин и Алексей Левкин заочно арестованы в России по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Они внесены в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Основатель РДК дважды заочно осужден в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины.