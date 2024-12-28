«Фонтанка»: в Петербурге задержали восьмиклассницу из-за фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» на школьном стенде
Сотрудники полиции задержали в Выборгском районе города 16-летнюю ученицу восьмого класса. Она учится в образовательном центре Кировского района, где 26 декабря появились фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» (РДК), воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщает «Фонтанка».
По версии следствия, фотографии на школьном стенде вывесила задержанная ученица.
«Фонтанка» утверждает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.
Ночь подросток провела в изоляторе временного содержания, отмечает издание.
Фотографии основателя РДК Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкина повесили на стенде «Информация инспектора ОДН» 26 декабря. К обоим снимкам были добавлены подписи «герой России». После инцидента полицейские задержали заместителя директора школы по воспитательной работе, но она отрицала свою причастность к произошедшему.
Денис Капустин и Алексей Левкин заочно арестованы в России по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Они внесены в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Основатель РДК дважды заочно осужден в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины.
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