В Канаде во время посадки загорелся пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada загорелся во время посадки в аэропорту города Галифакс в Канаде, сообщает CBC News.
Инцидент произошел вечером 28 декабря с рейсом 2259, который выполняла из Сент-Джонса местная авиакомпания PAL Airlines.
По свидетельству очевидцев, во время приземления из-за проблем с шасси самолет накренился и ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате его левая часть загорелась.
Всех пассажиров и членов экипажа удалось быстро эвакуировать. О жертвах и пострадавших информации не поступало.
Точное количество пассажиров, находившихся на борту самолета, не уточняется. По оценкам свидетелей, их было не меньше 80.
Из-за ЧП аэропорт Галифакса был временно закрыт. Одна из его взлетно-посадочных полос уже возобновила работу.
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