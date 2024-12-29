Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб на войне

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб на войне в Украине в возрасте 43 лет, сообщает Sports.ru со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова. По его словам, из-за боевых действий «пока нет возможности вытащить тело». О гибели Бугаева, не приводя каких-либо подробностей, также пишет «Матч ТВ».

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня», — сказал в беседе с Sport24 отец футболиста Иван Бугаев.

В сентябре 2024 года Алексея Бугаева приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Как предполагают СМИ, после вынесения приговора Бугаев заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы получить помилование.

Алексей Бугаев — воспитанник московского «Торпедо». Также выступал за «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В 2003-2005 годах провел семь матчей за сборную России, в том числе два — на чемпионате Европы 2004 года. Бугаев завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.