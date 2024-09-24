Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о сбыте наркотиков

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Бугаева задержали в Краснодаре в октябре 2023 года. Первоначально его отправили под административный арест по статье о неповиновении полиции. Однако позже стало известно об уголовном деле о сбыте наркотиков — при себе у Бугаева нашли пакет с 494,8 грамма мефедрона. Ему могло грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

В приговоре говорится, что Бугаева поймали с поличным, когда он забирал наркотики из «закладки». Первоначально подсудимый заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить злоумышленников, которые предложили ему этим заниматься. Позже он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

При вынесении приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие у Бугаева ребенка, его раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте, отмечает пресс-служба краснодарских судов.

Алексей Бугаев — воспитанник московского «Торпедо». Также выступал за «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В 2003-2005 годах провел семь матчей за сборную России, в том числе два — на чемпионате Европы 2004 года. Бугаев завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.