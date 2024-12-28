Зеленский: Путин поручил премьеру Словакии открыть «второй энергетический фронт» против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Словакии Роберт Фицо за его угрозы прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа.

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов», — говорится в телеграм-канале Зеленского.

Зеленский обратился к Фицо, заявив, что поддержка «преступной российской агрессии абсолютно аморальна». По его словам, «недальновидная политика» премьера оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского газа, а также может оставить без 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импорт электроэнергии.

По его словам, доля Словакии в поставках электричества в Украину составляет около 19% и сейчас правительство Украины работает с соседними странами в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества.

«Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом», — считает Зеленский.

27 декабря Фицо заявил, что Словакия прекратит поставки электроэнергии Украине за отказ от транзита российского газа в Европу. Премьер Словакии назвал прекращение транзита газа «чрезвычайно дорогостоящим жестом», за который заплатит весь Евросоюз.

Несколько дней назад Фицо приезжал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал это «ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в четверг [19 декабря] на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию».

Читайте также

Война Тысяча тридцать девятый день. Премьер Словакии хочет прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита российского газа

Читайте также

Война Тысяча тридцать девятый день. Премьер Словакии хочет прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита российского газа