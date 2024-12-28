Телеграм-каналы РИА Новости, «Известий», Первого канала и НТВ заблокировали в Европе

Телеграм-канал российского государственного агентства РИА Новости перестал быть доступен у пользователей в некоторых европейских странах.

О блокировке канала сообщили пользователи из Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Франции.

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении, которое отображается теперь вместо постов РИА Новости.

Обновление. Позже появились сообщения, что теперь заблокированы в Европе также телеграм-каналы «Известий», «Российской газеты», Первого канала, НТВ, России-24.

РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов пишет, что телеграм-канал агентства также заблокирован в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

В мае 2024 года Совет Евросоюза остановил вещание четырех российских СМИ, которые, по мнению властей ЕС, распространяют и поддерживают пропаганду властей России на территории европейских стран. Под запрет попали РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и «Голос Европы». Совет ЕС отмечает, что эти СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации» и сыграли «важную роль в поддержке агрессивной войны России против Украины».