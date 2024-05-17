Совет ЕС запретил вещание РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты» на территории европейских стран

Совет Евросоюза остановил вещание четырех российских СМИ, распространяющих и поддерживающих пропаганду властей России, на территории европейских стран, говорится в решении совета.

Под запрет попали РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и «Голос Европы». Совет ЕС отмечает, что эти СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации» и сыграли «важную роль в поддержке агрессивной войны России против Украины»

Пропагандистская деятельность четырех российских СМИ была неоднократно направлена «против украинского государства и его властей, украинских граждан; европейских политических партий, особенно в период выборов, а также против гражданского общества, лиц, ищущих убежища, русских этнических меньшинств, гендерных меньшинств и функционирования демократических институтов в ЕС и его странах», говорится в решении.

Принятые Советом ЕС меры касаются только вещания. Другая деятельность этих СМИ и их сотрудников — например, исследования или интервью — не запрещается, следует из решения.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на решение Совета ЕС «прорабатывается». 15 мая она обещала, что Россия ответит на подобный запрет «молниеносно и крайне болезненно», а западным корреспондентам «придется ощутить ответные меры».

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года власти Евросоюза запретили вещание телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik на территории европейских стран из-за того, что они ведут «пропагандистскую кампанию, оправдывающую агрессию против Украины и направленную против гражданского общества Евросоюза». RT France пытался оспорить это решение, однако Европейский суд оставил запрет в силе.

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