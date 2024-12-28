Сооснователя группы «Король и шут» Александра Балунова оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего участника и сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова.

Его признали виновным в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Поводом для составления протокола послужили пять постов в личном телеграм-канале Балунова, в которых он высказывался о российско-украинской войне.

Весной 2024 года общественная организация из Екатеринбурга «Волонтерская рота боевого братства» написала донос на Балунова в Генпрокуратуру РФ, требуя проверить на экстремизм высказывания музыканта.

Александр Балунов учился в одной школе с будущим солистом «Короля и шута» Михаилом Горшеневым. В 1988 году Балунов вместе с Горшеневым и Александром Щеголевым основал группу «Контора», которая позже была переименована в «Король и шут». В 2006 году он покинул коллектив и переехал жить в США, где получил американское гражданство. В своих соцсетях Балунов регулярно выступает против войны и политики Кремля.