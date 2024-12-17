На сооснователя группы «Король и шут» Александра Балунова составили протокол о «дискредитации» армии

В Красногвардейский суд Петербурга поступил административный протокол на бывшего участника и сооснователя панк-группы «Король и шут» Александра «Балу» Балунова, сообщает «Закс.ру».

По данным издания, музыканту вменяют «дискредитацию» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП). Поводом для составления протокола послужили пять постов в личном телеграм-канале Балунова, в которых он высказывался о российско-украинской войне. Ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Материалы административного дела поступили в суд 16 декабря. Дата заседания пока не назначена.

Весной 2024 года общественная организация из Екатеринбурга «Волонтерская рота боевого братства» написала донос на Балунова в Генпрокуратуру РФ, требуя проверить на экстремизм высказывания музыканта, в которых он оскорблял россиян.

Александр Балунов учился в одной школе с будущим солистом «Короля и шута» Михаилом Горшеневым. В 1988 году Балунов вместе с Горшеневым и Александром Щеголевым основал группа «Контора», которая позже была переименована в «Король и шут». В группе Балунов сначала играл на гитаре, а затем на бас-гитаре. В 2006 году он покинул коллектив и переехал жить в США, где получил американское гражданство. В своих соцсетях Балунов регулярно выступает против войны и политики Кремля.