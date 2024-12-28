Минобороны сообщило, что за ночь над российскими регионами сбили 56 украинских дронов. В аэропорту Казани приостановили полеты
Ночью 28 декабря над территорией России уничтожены 56 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 28 дронов сбито над Воронежской областью, 17 — над Ростовской, 11 — над Белгородской.
В Воронежской области в результате падения сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, заявил губернатор региона Александр Гусев. Через несколько часов он сообщил, что движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Красногвардейский района. В селе Палатово двое мирных жителей получили ранения, у них осколочные ранения.
С 6 утра по московскому времени аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», сообщил представитель Росавиации.
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