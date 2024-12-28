ФСБ объявила, что сорвала теракты против офицера Минобороны и военного блогера. Задержан гражданин РФ

ФСБ сообщила о задержании гражданина России, подозреваемого в подготовке терактов против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ и военного блогера, «освещающего события ». Сообщение спецслужбы приводит «Интерфакс».

По версии ФСБ, задержанный действовал по заданию украинской разведки, с сотрудником которой общался через телеграм.

В спецслужбе утверждают, что подозреваемый изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте, «закамуфлированное под переносную музыкальную колонку». Он также «провел разведывательные мероприятия» по местам проживания офицера и блогера.

В ФСБ заявили, что задержанный сотрудничает со следствием.

На видео, которое публикует ФСБ, мужчина рассказывает, что он должен был заложить бомбу под машину «известного блогера» или под ворота его дома. Вскоре он получил другое задание — найти в Москве машину высокопоставленного военнослужащего, которую затем планировалось заминировать.

ФСБ второй раз за неделю сообщает, что предотвратила теракты против высокопоставленных сотрудников Минобороны. 26 декабря ФСБ отчитывалась о задержании четырех гражданах России, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушения на российских военнослужащих.