ФСБ утверждает, что сорвала серию терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны. Задержаны четверо россиян

ФСБ отчиталась о предотвращении серии терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ и членов их семей. По версии спецслужбы, преступления готовились украинскими спецслужбами и завербованными гражданами России, передает «Интерфакс».

В сообщении спецслужбы говорится, что в ноябре 2024 года в Москву из Украины «под видом депортированного лица» транзитом через Молдову и Грузию приехал гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он, как утверждается, изъял из тайника взрывчатку и систему видеонаблюдения. Взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк. По версии следствия, бомбу планировалось заложить под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник. Подозреваемый в подготовке покушения задержан, утверждают в ФСБ.

Спецслужба также заявила о задержании жителя Москвы, которого подозревают в том, что он по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ и членов их семей. Снятые фото и видео он направлял «своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак», говорится в пресс-релизе ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что в отношении одного из военнослужащих планировался теракт «с привлечением двух граждан России, которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство».

Четверым задержанным в зависимости от их роли в подготовке преступления предъявлены обвинения по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовлении к теракту и госизмене, заявили в ФСБ.

Утром 17 декабря в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной у подъезда его дома. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. По версии следствия, взрывное устройство было прикреплено к самокату, стоявшему у подъезда, из которого выходили Кириллов с помощником.

Украинские издания со ссылкой на источник в спецслужбах заявили, что убийство Кириллова было спецоперацией Службы безопасности Украины. На следующий день был задержан подозреваемый по делу — гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который рассказал на допросе, что его завербовали украинские спецслужбы.

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