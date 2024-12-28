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Азербайджан изменит правила пребывания в стране для россиян

Источник: АПА

Власти Азербайджана в ближайшие дни внесут изменения в правила временного пребывания граждан России на территории страны. Об этом пишет агентство АПА со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде. 

Он объяснил такое решение тем, что российская сторона ужесточила требования, связанные со сроками пребывания в России иностранцев без визы. 

По словам представителя МИД, новые правила, применяемые Москвой, рассматриваются в контексте прав граждан Азербайджана. Поэтому Баку будет исходить из принципов паритета и взаимности. 

Как изменятся правила, в МИД не уточнили.

Граждане России могут въезжать в Азербайджан без виз. Срок временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, приехавших в страну в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней.

С 1 января 2025 года в России вступят в силу изменения, согласно которым, срок временного пребывания иностранца, приехавшего в страну в порядке, не требующего получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года. 

26 декабря депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения из-за крушения в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе заявлений из Баку о том, что России следовало бы извиниться из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, но «не вправе давать оценок» до завершения расследования причин катастрофы.

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