Президент Германии распустил парламент. Досрочные выборы пройдут 23 февраля

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент страны (бундестаг) и назначил на 23 февраля 2025 года досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает Tagesschau.

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте», — приводит его слова Deutsche Welle.

О своих намерениях распустить парламент президент страны заявил еще 20 декабря, напоминает издание. Он заявил, что «больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства».

16 декабря депутаты бундестага отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Шольц поставил перед депутатами вопрос о доверии после развала правящей коалиции — это голосование было необходимо, чтобы иметь формальные основания назначить досрочные выборы. После голосования Шольц обратился к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с предложением формально распустить парламент. Тот должен был сделать это в течение 21 дня, после чего будут назначены новые выборы.

С 2021 года у власти в Германии находилась коалиция, куда входили Социал-демократическая партия (ее возглавляет Шольц), «Зеленые» и Свободная демократическая партия. В начале ноября на фоне серьезных разногласий в коалиции по вопросам экономических реформ СвДП покинула коалицию. Без нее у СДПГ и «Зеленых» не осталось парламентского большинства.

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