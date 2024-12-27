ФСБ заявила, что в Москве при задержании убиты участники ячейки ИГИЛ, готовившие взрыв в отделе полиции

В Москве при задержании убиты участники ячейки « » в Афганистане «Вилаят Хорасан», подозреваемые в подготовке взрыва в одном из отделов полиции столичного региона. Об этом заявили в ФСБ, передает «Интерфакс»,

По версии ФСБ, убитые — выходцы из Центральной Азии. Они, как утверждает спецслужба, планировали теракт «в отношении одного из отделов полиции».

В ФСБ заявили, что подозреваемые «попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в городе Москве». Они купили автомобиль и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего начали готовить самодельное взрывное устройство, утверждает ФСБ.

В спецслужбе добавили, что при задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были застрелены ответным огнем.

«В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заявили в ФСБ.

Западные разведки утверждали, что «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». ФСБ утверждала, что напавшие на «Крокус» собирались бежать в Украину, так как «имели соответствующие контакты на украинской стороне».

Что известно о «Вилаят Хорасан»

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ — «Вилаят Хорасан». Как возникла эта группировка? И почему она считает Россию одним из своих главных врагов?

Что известно о «Вилаят Хорасан»

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ — «Вилаят Хорасан». Как возникла эта группировка? И почему она считает Россию одним из своих главных врагов?