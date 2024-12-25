Взрыв в торговом центре Владикавказа произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника

Причиной взрыва и пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По его словам, беспилотник самолетного типа был сбит российскими средствами ПВО 25 декабря в 8:28 по местному времени (совпадает с Москвой).

«Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата», — заявил Меняйло.

Минобороны РФ располагает данными о том, что беспилотники атаковали и ряд других регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава Северной Осетии.

Минобороны России не сообщало о том, что российские военные сбили беспилотники над Северной Осетией. Ранее сообщалось, что причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стал взрыв бытового газа. Один человек погиб и два пострадали, сообщили в МЧС России.