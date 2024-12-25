В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв газа. Один человек погиб, есть пострадавшие

Обновление. В результате взрыва бытового газа в торговом центре во Владикавказе один человек погиб и два пострадали, сообщили в МЧС России. ТАСС ранее написал, что пострадали девять человек, РИА Новости — что три.

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, сообщили телеграм-каналы Baza и Astra утром 25 декабря.

Взрыв в «Алания Молл», по предварительным данным, произошел в 8:30 утра на верхнем этаже. По открытым данным, в этот момент торговый центр еще был закрыт для посетителей.

ТАСС сообщает, что в торговом центре произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар на площади 800 квадратных метров. В оперативных службах заявили, что в момент взрыва посетителей в ТЦ не было, пострадали сотрудники и прохожие.