В Азербайджане объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане в связи с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом 25 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Алиева.

После крушения самолета Алиев прервал визит в Россию, куда он приехал на саммит СНГ, и вернулся в Азербайджан.

Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение возле Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный, он направился в Казахстан после того, как не смог приземлиться в России. На борту находились пассажиры из Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации МЧС Казахстана, в самолете летели 69 человек. В прокуратуре Азербайджана сообщили, что при крушении выжили 32 человека, но это неокончательные данные. В МЧС Казахстана говорят, что госпитализированы 29 пострадавших, в том числе двое детей.

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