На месте катастрофы самолета в Казахстане нашли тела четырех погибших

На месте крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines близ Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщили «Интерфаксу» в управлении здравоохранения Мангистауской области Казахстана.

По последним данным, выжили 28 человек, в том числе двое детей 11 и 16 лет. Их госпитализировали. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них — 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана. Причиной крушения, как сообщается, стало столкновение самолета со стаей птиц, а также взрыв кислородного баллона на борту.

В Казахстане упал самолет Баку — Грозный Meduza

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Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане На борту находились 67 человек, выжили более 20

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Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане На борту находились 67 человек, выжили более 20