Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила выполнение рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, а также в обратном направлении. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на заявление авиакомпании.

Рейсы будут приостановлены до завершения расследования причин крушения самолета Embraer 190, выполнявшего полет из Баку в Грозный и разбившегося утром 25 декабря на западе Казахстана.

В компании добавили, что «полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию».

Согласно сайту авиакомпании, из Баку в Махачкалу летают четыре рейса в неделю, в Грозный — два рейса в неделю.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту упавшего самолета находились 64 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека. По данным министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана. Управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана опубликовало список 29 человек, выживших при крушении, в нем упомянуты имена 10 россиян.

Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Такую же причину назвали в Росавиации. В свою очередь издание Orda.kz сообщило, что, по данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту самолета взорвался баллон. На обшивке разбившегося самолета также обнаружили неизвестные отверстия, похожие на следы от поражающих элементов.

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