Более 30 человек выжили после крушения самолета в Актау
Обновление. По предварительным данным, после крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау выжили 32 человек, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Азербайджана. В минздраве Казахстана заявляли, что среди выживших 10 граждан РФ, 14 — Азербайджана, два — Кыргызстана. Гражданство еще троих не установлено.
После крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау госпитализированы 25 человек, сообщили в МЧС Казахстана.
Среди пассажиров упавшего самолета, как сообщили телеграм-каналы, были россияне — по разным данным, от 15 до 60 человек. Оперштаб на месте крушения сообщил, что на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана. Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о пострадавших.
Данных о погибших в авиакатастрофе пока нет. Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что при крушении самолета выжили несколько человек.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Позже в МЧС Казахстана уточнили, что на борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа. По одной из версий, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.
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