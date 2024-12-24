В Дамаске христиане вышли на акции протеста — из-за того, что на севере Сирии сожгли рождественскую елку
Сотни христиан 24 декабря вышли на акции протеста в центре Дамаска, после того как в городе Сукайлабия на севере страны была сожжена рождественская елка.
Видео сожжения елки накануне распространилось в соцсетях. По данным правозащитников Syrian Observatory for Human Rights, дерево подожгли иностранные боевики исламистской группировки «Ансар аль-Таухид».
Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая сейчас контролирует большую часть Сирии, записал собственное видео, в котором пообещал, что те, кто поджег елку, будут наказаны. Саму елку он пообещал восстановить.
Христиане в Сирии составляют до 10% населения. При режиме Башара Асада они могли свободно исповедовать свою религию.
ХТШ ранее была связана с ИГИЛ и «Аль-Каедой», однако в последние несколько лет, по собственным заявлениям, отошла от позиций радикального исламизма. После захвата власти в Сирии руководство ХТШ пообещало защищать религиозные меньшинства и не ограничивать их в правах.
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