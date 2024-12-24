В Бердянске взорвали автомобиль главы назначенной РФ администрации города
В Бердянске, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области взорвали автомобиль «главы совета города» Виталия Нечеты. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Бердянск сейчас».
Взрыв произошел около шести утра во дворе дома Нечеты. Предположительно, он получил ранения. Пострадал ли кто-то еще — неясно.
Позднее данные подтвердил исполняющий обязанности начальника Бердянской городской военной администрации Украины Николай Матвиенко. «Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — сказал он.
Подтверждений с российской стороны по поводу инцидента не поступало.
До войны Нечета возглавлял местный дом культуры «Нефтехимик». После оккупации города он перешел на сторону России.
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