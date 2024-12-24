Der Spiegel: в автомобиле подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Магдебурге нашли завещание

Немецкие следователи обнаружили завещание в автомобиле врача из Саудовской Аравии Талеба аль-Абдулмохсена, которого задержали после наезда на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, сообщает Der Spiegel в публикации от 23 декабря.

В завещании, найденном в автомобиле BMW, 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен попросил после смерти передать все его состояние Немецкому обществу Красного Креста. В завещании, по данным Der Spiegel, не обнаружили никаких политических посланий.

Издание сделало вывод, что Талеб аль-Абдулмохсен собирался погибнуть во время нападения. По информации Der Spiegel, ранее в 2024 году Абдулмохсен несколько раз говорил, что собирается умереть. Так, в мае он написал в соцсети X, что рассчитывает умереть «в этом году», а также заявил, что стремился к «справедливости» любой ценой. Он говорил о том, что умрет в 2024-м, в личных сообщениях с другими пользователями соцсети, которые изучило издание.

Журналисты выяснили, что Абдулмохсен арендовал автомобиль BMW за неделю до нападения, 11 декабря. На следующий день, 12 декабря, он дал интервью американскому блогу из отеля Maritim в Магдебурге (номер опознали по деревянным панелям и светильникам, замеченным в кадре). В этом интервью Абдулмохсен утверждал, что Германия впускает в страну исламистов из Сирии и «хочет разрушить жизнь бывших мусульман Саудовской Аравии», а немецкая полиция по всему миру преследует уроженцев Саудовской Аравии, отошедших от ислама.

Талеб аль-Абдулмохсен вечером 20 декабря въехал на арендованном автомобиле BMW на рождественскую ярмарку в Магдебурге и проехал несколько сотен метров по многолюдной площади. В результате нападения погибли пять человек и 200 получили ранения. Абдулмохсена задержали через несколько минут после нападения.

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