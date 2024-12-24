Bloomberg: четверть поставок иранского оружия в Россию обеспечивает сын советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Иранский бизнесмен Хоссейн Шамхани владеет бизнесом, который обеспечивает четверть поставок иранского оружия в Россию, сообщает 24 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Хоссейн Шамхани — сын Али Шамхани, бывшего министра обороны Ирана, сейчас занимающего должность советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. По информации агентства, Шамхани-младший входит в группу бизнесменов, которые занимаются поставками оружия в Россию через Каспийское море. Bloomberg утверждает, что он играет «ключевую роль» в продаже иранского оружия Москве.

Бизнесмену принадлежит сеть компаний, которая занимается экспортом нефти и нефтепродуктов из Ирана и России через страны, не присоединившиеся к санкциям. По данным агентства, империя Шамхани также включает хедж-фонд с офисами в Лондоне, Женеве и Сингапуре и флот из десятков судов, среди которых танкеры и грузовые суда.

По словам источников Bloomberg, как минимум два судна, связанных с компаниями Шамхани, в 2023 году перевезли в Россию через Каспийское море оружие, детали беспилотников и товары двойного назначения.

Собеседники агентства утверждают, что Москва оплачивает эти грузы нефтью. Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон считает, что сеть Шамхани заключила контракт на поставку беспилотников, которые Россия использует для атак в Украине.

Партнерство Москвы и Тегерана в оборонной сфере значительно усилилось с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Так, Минобороны РФ применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе иранского производства «Шахед-131/136». В начале сентября The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.