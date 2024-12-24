Авиакомпания American Airlines на час приостановила все рейсы в США из-за технического сбоя

Обновление. American Airlines возобновила полеты по США после масштабной остановки рейсов, сообщило Федеральное управление гражданской авиации. Как отмечает ABC News, полеты были приостановлены примерно на час.

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines сообщила, что приостанавливает выполнение рейсов в США из-за «технического сбоя». Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов подтвердило приостановку полетов компании, сообщает Reuters.

«В настоящее время у нас произошел технический сбой со всеми рейсами American Airlines. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Как только проблема будет устранена, мы доставим вас в целости и сохранности к месту назначения», — говорится в сообщении компании в соцсети Х.

Отвечая на вопросы других пользователей соцсети, авиакомпания заявила, что не может оценить, сколько времени займет устранение неполадки. Что именно произошло, перевозчик не уточнил.

Сбой произошел в канун Рождества и в период праздников, когда в США ожидается наплыв путешественников, отмечает ABC News.

Последний раз American Airlines сообщала о масштабных приостановках полетов из-за проблем со связью на фоне глобального сбоя Windows, пишет Reuters.