В Забайкальском крае отменили региональные выплаты за ранение на войне

Власти Забайкальского края отменили постановление о региональных выплатах участникам российско-украинской войны, получившим инвалидность в результате ранения. Об этом пишет телеграм-канал «Сибирский-экспресс» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В Минсоцзащиты Забайкальского края сообщили «Чита.ру», что постановление о положенных выплатах для военных, получивших инвалидность, ранения, контузию или травмы, отменили с 11 декабря.

Освободившиеся деньги власти пообещали направить на поддержку участников и их семей, в том числе на увеличении компенсации на топливо, лечение бойцов и их медицинское восстановление.

Согласно документу, правительство Забайкальского края, в частности, отменило свое же постановление от 4 апреля 2024 году, из которого следовало, что участникам войны, получившим инвалидность, выплачивается единовременная выплата от 100 до 500 тысяч рублей.

На сайте Центра социальной защиты Забайкальского края в разделе «выплаты участникам » говорится только о выплатах за заключение контракта, на оплату топлива военным и членам их семей, а также о выплатах родственникам погибших.

«Сибирский экспресс» напоминает, что для жителей Забайкальского края, участвующих в войне и получивших ранения, сохраняются федеральные выплаты.

Правительство РФ 13 ноября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина дифференцировало выплаты за получение ранений на войне в Украине. Теперь сумма компенсации зависит от серьезности травмы. При тяжелом ранении военным должны выплачивать три миллиона рублей, при легком — миллион, в других случаях — 100 тысяч рублей. Ранее выплата при любом типе ранения составляла три миллиона. На следующий день после сообщения правительства Путин подписал указ, который поднимает разовую выплату за ранение, повлекшее инвалидность, до четырех миллионов рублей.