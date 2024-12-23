Суд снизил до девяти лет срок бывшему главе «Автодора» по делу о строительстве кольцевой дороги в Подмосковье

Мосгорсуд снизил с 12 до девяти лет срок наказания бывшему главе правления «Автодора» Сергею Кельбаху по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в московском регионе. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В июне 2024 года Кельбаха приговорили к 12 годам колонии общего режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на три года. Суд также взыскал с него почти два миллиарда рублей по иску министерства транспорта РФ о возмещении материального ущерба. Кельбаха признали виновным по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). Как утверждало следствие, в 2015-2017 годах глава «Автодора» незаконно заплатил трем подрядчикам, занимавшимся строительством ЦКАД, комиссии и авансы на сумму более двух миллиардов рублей.

Сергей Кельбах занимал пост председателя правления «Автодора» с декабря 2011 года. Он подал в отставку в феврале 2019-го, после того как Счетная палата и Генпрокуратура провели проверку контрактов на строительство ЦКАД по поручению президента России Владимира Путина. После «Автодора» Кельбах был назначен советником гендиректора РЖД по инвестиционным вопросам. В 2021 году его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, после чего он находился под домашним арестом.

ЦКАД был самым крупным и дорогостоящим проектом «Автодора». Это кольцевая дорога вокруг Москвы и Подмосковья, ее протяженность — больше 500 километров, а стоимость строительства в 2015 году оценивалась примерно в 300 миллиардов рублей. Часть финансирования должно было поступить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2015 году Кельбаху объявляли выговор за то, что «Автодор» не выполняет предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поводу ЦКАД. Претензии к строительству и расходованию средств ФНБ были и у Счетной палаты.