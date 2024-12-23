Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, пишут «Ведомости». Российская «дочка» банка — «Интеза» — уведомила об этом своих клиентов и контрагентов. Представители Intesa в Милане подтвердили информацию о принятии такого решения.

Согласно сообщению «Интезы», с 15 января 2025 года платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках» и банках на территории Италии. «Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», — говорится в сообщении.

Решение итальянского банка затронет в первую очередь российских корпоративных клиентов, которые использовали местную «дочку» банка для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии, считает управляющий партнер юрфирмы О2 Consulting Ольга Сорокина. По ее словам, это компании из секторов услуг и промышленного производства.

При этом, по оценке Сорокиной, за последние годы «Интеза» в десятки раз сократила объем операций по своим корреспондентским счетам, поэтому отчасти решение Intesa Sanpaolo формализовало сложившееся положение дел. Решение итальянского банка Сорокина связывает с давлением Европейского центрального банка, который требует соблюдать санкции, а также с репутационными рисками.

Примерно 15 российских банков имеют корсчета в «Интезе», оценил партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По его мнению, клиенты этих банков, которые зависят от долгосрочных контрактов с расчетами в евро, теперь могут столкнуться с затруднениями.

Газета Financial Times относила итальянский банк Intesa Sanpaolo к числу семи крупнейших европейских банков по размеру активов в России, которые в 2023 году заплатили в российский бюджет около 800 миллионов евро налогов. Издание отмечало, что это в четыре раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в довоенном 2021 году европейские банки заплатили 200 миллионов евро налогов.

В частности, Intesa Sanpaolo, по данным Financial Times, заплатила в бюджет РФ в 2023-м около 27 миллионов долларов. Российская прибыль итальянского банка в том же году составила 138 миллионов долларов.

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