В Москве студента РУДН обвинили в вербовке знакомых в террористическую организацию
В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов по обвинению в попытках вербовки знакомых в террористическую организацию. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, задержанный — студент второго курса, гражданин России Арби Дукаев. Ему предъявлены обвинения по статье о склонении к терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).
Подробности дела ТАСС не приводит.
Останкинский суд Москвы арестовал Дукаева на два месяца. В ходе заседания суда Дукаев просил отправить его под домашний арест, подчеркнув, что он оказывает помощь участникам «специальной военной операции», а также ухаживает за тяжелобольным отцом.
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