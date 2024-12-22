В Москве студента РУДН обвинили в вербовке знакомых в террористическую организацию

В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов по обвинению в попытках вербовки знакомых в террористическую организацию. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, задержанный — студент второго курса, гражданин России Арби Дукаев. Ему предъявлены обвинения по статье о склонении к терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Подробности дела ТАСС не приводит.

Останкинский суд Москвы арестовал Дукаева на два месяца. В ходе заседания суда Дукаев просил отправить его под домашний арест, подчеркнув, что он оказывает помощь участникам «специальной военной операции», а также ухаживает за тяжелобольным отцом.