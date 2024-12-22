Financial Times: США могут объявить о выходе из Всемирной организации здравоохранения в первый день президентства Трампа
Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на скорейшем выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как пишет Financial Times, в окружении Трампа планируют объявить о выходе в день его инаугурации 20 января.
Эксперты, говорившие с изданием, назвали план выхода США из организации «катастрофическим» для мирового здравоохранения. США являются крупнейшим донором ВОЗ; в последние годы Вашингтон обеспечивал около 16% ее финансирования.
Бывший координатор по борьбе с коронавирусом в Джо Байдена Ашиш Джа рассказал FT, что часть команды избранного президента США хотела лишь реформировать ВОЗ под контролем Вашингтона, но сторонники полного разрыва связей с организацией оказались влиятельнее.
Трамп во время своего первого срока летом 2020 года уже запускал процесс по выходу США из ВОЗ. Тогда он обвинял организацию в обслуживании интересов Китая и в отсутствии надлежащих мер из-за распространения коронавируса. Официально США должны были покинуть организацию в июле 2021 года, однако Джо Байден отменил указ Трампа в первый день своего президентства.
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