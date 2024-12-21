В аэропорту Москвы задержали бывшего замминистра просвещения России. Его подозревают в многомиллионном хищении из бюджета

В одном из аэропортов Москвы задержали бывшего заместителя министра просвещения России, который находился в федеральном розыске по делу мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), сообщило МВД РФ.

Имя задержанного ведомство не назвало. По данным близкого к силовикам телеграм-канала «112», задержан Денис Грибов, который ушел с должности по собственному желанию в августе 2024 года.

По версии следствия, бывший замминистра вместе с сообщниками — бывшим проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы в сфере подготовки кадров — придумали схему по хищению средств, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Они заключили госконтракт на проведение стажировок для педагогов, но не проводили их.

«Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллиона рублей были похищены и распределены между подозреваемыми», — утверждают в МВД.

Три других фигуранта дела были также задержаны и арестованы. Их имена не называются.

Бывший замминистра «скрылся от следствия» за пределами России. Ему заочно предъявили обвинения и объявили его в розыск. Бывшего чиновника задержали по прилете из-за границы.