Украинские беспилотники врезались в несколько жилых домов в Казани

Украинские беспилотники врезались в жилой 37-этажный жилой дом «Лазурные небеса» в Казани утром 21 декабря, сообщили российские СМИ. По их данным, в дом врезались как минимум два дрона.

После первого удара жители сняли на видео повреждения, возникшие в доме.

Второй беспилотник врезался в то же высотное здание примерно через 50 минут после первого дрона. Момент второго удара попал на видео. В здании возник пожар. Оперативные службы прибыли в Казани к ЖК «Лазурные небеса», пишет ТАСС.

В Казани зафиксировали падения еще нескольких беспилотников. Телеграм-канал Astra сообщает, что, по словам местных жителей, в Казани слышали три взрыва. Astra опубликовала видео, из которого следует, что дрон врезался в крышу четырехэтажного дома (автор видео ошибочно говорит, что это пятиэтажное здание). Предположительно, это дом на улицы Клары Цеткин.

Mash сообщает, что еще один беспилотник врезался в 23-этажное здание жилого комплекса «Манхэттен» в Казани.

В Минобороны РФ сообщили, что около 7:50 утра силы ПВО сбили один украинский беспилотник в Татарстане.

Мэрия Казани сообщила, что беспилотники врезались в жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах, возникли пожары. Жители домов эвакуированы.

В свою очередь пресс-служба главы Татарстана сообщила, что организован оперативный штаб, туда прибыл глава республики Рустам Минниханов.

Власти не сообщали о пострадавших.