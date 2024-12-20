WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь ФСБ может потребовать у мессенджера доступ к переписке пользователей

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации мессенджер WhatsApp. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Мессенджер внесли в реестр 19 декабря. В тот же день туда попали еще 11 мессенджеров, среди которых есть Skype.

«Роскомсвобода» напоминает, что согласно российскому законодательству, сервисы, включенные в реестр организаторов распространения информации, должны передавать данные пользователей, в том числе их переписку, ФСБ по первому требованию.

«Насколько тесно собираются сотрудничать с российскими властями, да и вообще — знают ли они о своем внесении в реестр ОРИ, вышеперечисленные сервисы, — неизвестно. Надеемся, что они сами прольют свет на эту историю в ближайшее время», — отмечает «Роскомсвобода».

По данным на 20 декабря, в реестр включены 456 сервисов.

Журналист Андрей Захаров отмечает, что «присутствие сервиса в реестре не означает, что он сдает вашу переписку», однако «это способ надавить — и в случае чего заблокировать».

WhatsApp — самый популярный мессенджер у российских пользователей. По данным Mediascope, им ежемесячно пользуются 79% населения России старше 12 лет, ежедневно в этот мессенджер заходят 67% россиян. На втором месте по популярности у россиян идет Telegram, на третьем — Viber, заблокированный Роскомнадзором неделю назад.

WhatsApp принадлежит компании Meta, которая объявлена в России экстремистской организацией и запрещена. При этом в отличие от Facebook и Instagram, также принадлежащих Meta, WhatsApp в России не блокируется.