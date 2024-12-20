ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. Погибли шесть человек
Обновление. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок.
Украинские военные обстреляли город Рыльск Курской области ракетами, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов. По его словам, несколько человек получили ранения.
«Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты… Ракеты прилетели, массированный обстрел города», — сказал собеседник агентства. По его словам, всего зафиксировали около 15 попаданий.
По данным телеграм-канала Shot, ранены пять мирных жителей.
По информации телеграм-канала Mash, по Рыльску ударили шестью ракетами ATACMS. В то же время Shot сообщил, что город обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS, применив более 13 снарядов.
В Рыльске произошли сильные взрывы, рассказали РБК очевидцы. Местные жители сняли на видео кадры пожаров, возникших в городе. По информации Mash, обломки попали по автостанции, школе, педагогическому училищу и дому культуры. «Осторожно, новости» сообщает, что разрушены дом культуры и жилые дома возле автовокзала.
О ракетном ударе по Рыльску в своем телеграм-канале также сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, под удар попали «мирные объекты социального назначения». Хинштейн добавил, что находится в Москве на заседании Госсовета и после его завершения направится в Рыльск.
В Минобороны РФ на момент публикации обстрел Рыльска не комментировали.
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