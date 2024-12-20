В Грузии задержали двух россиян, участвовавших в протестах. Их обвиняют в хранении наркотиков, они называют дело сфабрикованным
В Тбилиси 17 декабря задержали россиян Анастасию Зиновкину и Артема Грибуля, их обвиняют в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщило издание «Вот так» со ссылкой на подругу Зиновкиной Александру. Информацию о заведении уголовного дела подтвердила адвокат задержанных (ее имя в публикации не называется).
Зиновкина и Грибуль утверждают, что им подкинули 16 граммов вещества альфа-ПВП во время досмотра на улице.
Россиян задержали рядом с их домом в районе Сабуртало. Мать Зиновкиной сообщала, что ее дочь пропала вместе с другом, оба не выходили на связь.
Близкие Зиновкиной называют дело сфабрикованным по политическим мотивам, так как девушка участвовала в протестах грузинской оппозиции. По словам ее подруги Александры, Зиновкина занималась политическим активизмом в России. «Вот так» пишет, что Грибуль также участвовал в протестах в Грузии.
Александра рассказала, что Зиновкина переехала в Грузию в декабре 2022 года, Грибуль приехал в Армению в том же году после начала мобилизации в России. В конце 2023 года Зиновкина приезжала в Армению, но обратно в Грузию ее не пустили местные пограничники. Она осталась в Армении, где и познакомилась с Грибулем. Летом 2024 года Анастасию пустили в Грузию, вскоре они переехали в Тбилиси.
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