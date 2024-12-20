Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил на встрече с жителями Суджанского района, что государство не возьмет на себя все расходы по восстановлению объектов, разрушенных в ходе российско-украинской войны. Видеозаписи со встречи опубликовали издания «Сирена» и RusNews.

Государство все 100% расходов на себя не возьмет. Ну не компенсируем мы разрушенную баню, не потому что мы не хотим этого сделать, а потому что нам предстоит… Вы представьте, сколько сел, поселков, дорог — всего уничтожено: школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще продолжается, а СВО высоко технично, нам надо землю освободить, а у нас, извините, каждый снаряд стоит денег.

В ходе встречи Хинштейн заявил, что в российском бюджете не хватает средств, при этом у государства есть такие социальные обязательства, как выплата пенсий, строительство и уборка дорог.

Курская область частично контролируется войсками Украины, которые закрепились в некоторых районах, в том числе Суджанском, в ходе наступления, начавшегося в августе 2024 года. Россия привлекла к боевым действиям в Курской области войска КНДР. Российские силы смогли отвоевать около 20% территорий, занятых ВСУ, сообщало агентство Associated Press 18 декабря.

В другом приграничном регионе России, Белгородской области, местные власти пытаются минимизировать выплаты жителям за поврежденное имущество. Так, в декабре 2024 года губернатор области Вячеслав Гладков предложил запретить жителям Шебекино оставлять автомобили в городе, потому что власти потратили «под три миллиарда» рублей на компенсации из-за поврежденных машин. В июле 2023-го Гладков заявил, что власти не будут восстанавливать поврежденные дома богатых людей.

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