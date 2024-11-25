Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить местным жителям оставлять автомобили в районах, которые попадают под обстрелы — чтобы власти не платили компенсации за поврежденное имущество.

С этим предложением глава региона выступил на оперативном совещании правительства Белгородской области, обратило внимание издание «Пепел».

«Нахождение транспорта на этих участках на 100% практически приводит к тому, что автомобиль повреждается. Ищите возможность, чтобы закрывать движение транспорта до этих домов», — сказал Гладков после отчетов глав районов о компенсациях за поврежденные дома и машины.

Одним из таких участков губернатор назвал приграничный город Шебекино. Он призвал местных чиновников искать решение, предложив местным жителям оставлять автомобили за пределами обстреливаемых районов «хотя бы в ночное время» или на крытых стоянках.

«Люди оставляют транспорт, потому что понимают, что мы его восстановим. Затраты гигантские. <…> В первую очередь это касается Шебекино. <…> Я вижу ситуацию: люди выезжают в другие регионы и оставляют транспорт во дворах. Потом приезжают, говорят: „У меня автомобиль поврежден, восстанавливайте“. Правильно? Мне кажется, нет», — заявил Гладков.

По его словам, власти Белгородской области уже потратили на компенсации из-за поврежденных автомобилей «под три миллиарда» рублей. «Мы не можем позволить себе оплачивать [компенсации] так, как это предусмотрено законодательством, по 10-20 тысяч [рублей]», — добавил он.

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