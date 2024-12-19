«Я назову дату — и они пойдут и не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать». Путин — в ответ на вопрос, когда освободят Курскую область
Владимир Путин на прямой линии в ответ на вопрос жительницы Курской области, когда российские войска освободят ее регион от ВСУ, заявил, что не может назвать дату, потому что в таком случае военные будут стремиться успеть к ней, не считаясь с потерями.
«Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой», — сказал Путин, отвечая жительнице Большесолдатского района Курской области Татьяне Зибровой (так ее представил ведущий), которая задавала вопрос по телефону.
Путин пообещал, что военные «абсолютно точно» выбьют ВСУ, но объяснил, почему не хочет называть конкретную дату. «Сказать вот к такому числу — так не делается, потому что ребята же меня слышат. День-два вот я назову такую дату — и они пойдут во что бы то ни стало вот к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать», — заявил российский президент.
Путин добавил, что «день-два» не имеют большого значения и заявил, что после того, как российские военные «точно выбьют» ВСУ, можно будет оценить ущерб.
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