В Мурманской области задержан машинист грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом. При аварии погибли два человека, более 30 пострадали
В Мурманской области задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Также задержан помощник машиниста. Задержанных подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (часть 3 статьи 263 УК).
Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Петербург, 18 декабря на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области. В результате аварии с рельсов сошли четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.
По данным на утро 19 декабря, два человека погибли, еще 31 пострадал. Среди пострадавших — пятеро детей. Госпитализированы 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии.
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