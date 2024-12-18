В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

Несколько вагонов пассажирского поезда Мурманск — Петербург сошли с рельсов в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили «Интерфаксу» в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, в районе станции Княжая пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Информация уточняется. Прокуратура начала проверку.

В пассажирском поезде было 326 пассажиров, заявили в РЖД. Как минимум один человек пострадал, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. По данным телеграм-канала Mash, пострадали четыре человека.

Губернатор Андрей Чибис рассказал, что речь идет о поезде № 11. «Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи», — сообщил он.

На кадрах, которые опубликовали местные паблики и прокуратура, видно, что пассажирский поезд двухэтажный, а несколько вагонов не только сошли с путей, но и перевернулись. Представитель Октябрьской железной дороги рассказал, что с рельсов сошли три вагона.

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