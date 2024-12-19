Путин: «Я считаю, что не просто уберег Россию. Мы отошли от края пропасти»

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии 19 декабря, что после ухода Бориса Ельцина в отставку с поста президента ему удалось «уберечь» Россию.

«Я не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все что происходило с Россией до этого и после вело нас фактически к полной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — заявил Путин.

Так он ответил на вопрос журналиста BBC News, который спросил: «25 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, призвав „беречь Россию“. Как вы считаете, вы ее уберегли?»

Путин отметил, что Ельцина благосклонно принимали западные лидеры до тех пор, пока он не делал ничего вразрез с их интересами. По словам Путина, западные лидеры «хлопали по плечу» Ельцина и «не замечали даже, когда он немножко прикладывался к рюмочке».

«Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, как только он сказал, что недопустимо в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства, без санкции Совета безопасности ООН, его тут же начали преследовать, тут же начали обзывать, он такой-растакой, алкаш и прочее», — заявил Путин.

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