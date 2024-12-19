«Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге?» Путин назвал «безбожниками» тех, кто причастен к запрету РПЦ в Украине

Президент России Владимир Путин назвал «безбожниками» и людьми «без роду, без племени» тех, кто причастен к запрету деятельности Русской православной церкви в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Вопрос президенту задала представительница движения «Другая Украина», созданного бывшим украинским политиком и кумом Путина Виктором Медведчуком. По ее словам, из Украины «практически изгнана» Русская православная церковь (РПЦ).

Путин ответил, что происходящее с РПЦ в Украине — это «грубейшее, вопиющее нарушение прав человека, прав верующих на глазах всего мира».

«Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать», — заявил президент РФ.

По его мнению, тем, кто причастен в Украине к подобному, «это аукнется».

«Они ведь даже не атеисты. Атеисты — это люди, которые верят в то, что бога нет, это их убеждение. А это люди без всякой веры, безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что в мечети вряд ли появляются. Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого из того, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут в какой-то момент и будут ходить не в церковь, а на пляж. Я думаю <…> люди на Украине дадут им оценку», — сказал Путин.

Путин не уточнил, кого конкретно он имел в виду, говорят об этнических евреях.

В августе 2024 года Зеленский подписал закон «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией». Закон запрещает деятельность в стране Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. Документ также запрещает пропаганду идеологии «русского мира», в том числе продвижение этой идеологии с помощью религиозных организаций. Закон в первую очередь касается деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как УПЦ (Московского патриархата).

Спецслужбы и правоохранительные органы Украины регулярно проводят обыски в общинах и у священнослужителей Украинской православной церкви по подозрению в распространении российской пропаганды и «разжигании вражды». Представители УПЦ становятся фигурантами уголовных дел.

В июне 2023 года Путин заявил, что Зеленский — «не еврей, а позор еврейского народа». Так он ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу, сказавшему, что на Западе не понимают обвинений в нацизме в адрес Украины, поскольку Зеленский — еврей по происхождению. После этого он также говорил, что «западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность». «Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек», — заявлял Путин.

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