Доминика Пелико, который в течение 10 лет накачивал свою жену наркотиками и насиловал, приговорили к 20 годам тюрьмы

Коллегия из пяти судей в суде Авиньона признала 72-летнего Доминика Пелико виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и приговорила его к 20 годам тюремного заключения.

Доминика Пелико обвиняют в том, что он около десяти лет тайно накачивал свою жену Жизель Пелико транквилизаторами и насиловал ее сам, а также приглашал для этого десятки незнакомцев, пока она была без сознания. Самому молодому из них было 20 лет, самому пожилому — 70 лет. Все происходящее Доминик Пелико снимал на камеру.

Также судьи признали Доминика Пелико виновным в создании и распространении фотографий и изображений своей жены. Кроме того, суд пришел к выводу, что он создавал и распространял сексуализированные изображения своей взрослой дочери Каролины и жен двух своих сыновей.

Вместе с Домиником Пелико по делу проходит 51 человек. Один из них обвиняется в изнасиловании не Жизель, а своей жены, которую он накачал транквилизаторами по инструкции Доминика Пелико. Все они также признаны судом виновными, вынесение приговоров им последует.

Еще более 20 подозреваемых остаются на свободе, поскольку следователям не удалось установить их личности до начала суда. Для Доминика Пелико прокуроры требовали максимального срока в 20 лет, для остальных — от 10 до 18 лет. Во время суда Доминик Пелико признал себя виновным.

Судебный процесс по делу Жизель Пелико начался в сентябре 2024 года. В ходе разбирательства она отказалась от права на анонимность и настояла на публичности, чтобы привлечь внимание к проблеме использования препаратов и насилию. Жизель Пелико стала символом борьбы против сексуализированного насилия. В ее поддержку проходят демонстрации, а «Би-би-си» включил ее в свой список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин.

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