Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Заседание засекретили по просьбе следствия

Басманный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

Курбанов арестован на два месяца. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда, формальные обвинения ему предъявлены по статьям о теракте и незаконном обороте оружия (пункт «б» части 3 статьи 205, часть 4 статьи 222.1, часть 3 статьи 223.1 УК). Источник ТАСС ранее также утверждал, что Курбанова обвиняют по статье об убийстве (105 УК).

Заседание проходило в закрытом режиме — с соответствующим ходатайством выступило следствие.

Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва бомбы, заложенной у подъезда его дома. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов.

Курбанов был задержан спустя несколько часов после взрыва. На допросе, согласно официальной информации правоохранительных органов, он заявил, что за совершение преступления ему обещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.

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