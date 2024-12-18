Власти США расследуют причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривает возможность запрета этих устройств в 2025 году, сообщает The Wall Street Journal.

Собственные проверки в отношении компании начали Минюст, Минторг и Минобороны США. При этом Минторг уже вызвали представителей TP-Link в суд.

Как отмечает издание, какие-либо действия в отношении компании будет предпринимать администрация избранного президента США Дональда Трампа, которая занимает позицию по сдерживанию Китая.

Подозрения в отношении TP-Link, как предполагается, связаны с октябрьским отчетом Microsoft о том, что китайские хакеры используют для атак большую сеть взломанных устройств, состоящую в основном из маршрутизаторов TP-Link.

На просьбу прокомментировать возможный запрет TP-Link представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США используют видимость национальной безопасности для «подавления китайских компаний». Пекин будет «решительно защищать» законные права и интересы китайских компаний, добавил он.

По данным WSJ, в США компания TP-Link занимает долю в 65% на рынке роутеров для домов и малого бизнеса. Это лидер продаж и на Amazon. В России сектор домашнего интернета организован иначе и подобную статистику собрать трудно, но TP-Link тоже в лидерах, отмечает The Bell. Издание пишет, что если США запретят роутеры TP-Link, это будет самая суровая мера Вашингтона против китайской компании после санкций против Huawei.

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